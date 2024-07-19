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اقتصاد
عطل على منصة CrowdStrike يؤدي إلى تعطل مطارات وقطاع تداول النفط والغاز
2024-07-19 | 04:11
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عطل على منصة CrowdStrike يؤدي إلى تعطل مطارات وقطاع تداول النفط والغاز
طرأ عطل على منصة الأمن السيبراني CrowdStrike في كافة أنحاء العالم ما تسبب بمشاكل تكنولوجيا المعلومات العالمية وانقطاع الخدمة 911 في عدة ولايات أميركية وإضطرابات في شركات الطيران الدولية ووسائل الاعلام.
واعلنت برلين تعليق الرحلات في مطار براندنبورغ الألماني في برلين بسبب "مشكلة فنية" واكدت وجود تأخير في إجراءات تسجيل الركاب و إلغاء رحلات من دون الإعلان عن موعد استئنافها.
كما اعلنت شركات طيران أميركية كبرى توقف رحلاتها بسبب "مشكلة اتصالات".
وتوقفت حركة الطيران في مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما. وفي بريطانيا اكدت اكبر شركة مشغلة للسكك الحديد انها تواجه مشاكل فنية واسعة وحذّرت من إلغاء رحلات.
من جهتها أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "Air France" تعطل عملياتها موضحة أن الرحلات الجوية التي أقلعت بالفعل لم تتأثر بالمشكلة.
واكدت ثلاث شركات طيران هندية وجود مشاكل في أنظمة الحجوزات ناجمة عن مشاكل تقنية . اما مطار هونغ كونغ فاعلن أن العطل اثر على بعض شركات الطيران فيه.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية ان عطلاً تقنياً عالمياً اثّر على أنظمة الكمبيوتر في كل أنحاء إسرائيل.
ونقلت رويترز عن مصادر في قطاع النفط والغاز ان مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز فيلندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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