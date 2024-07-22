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اقتصاد

ارتفاع أسعار الاستهلاك 0,28% في حزيران

2024-07-22 | 05:09
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ارتفاع أسعار الاستهلاك 0,28% في حزيران
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ارتفاع أسعار الاستهلاك 0,28% في حزيران

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2024 سجل ارتفاعا وقدره  0,28% بالنسبة لشهر أيار 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن حزيران 2024 بلغ 41,78%، بالنسبة لشهر حزيران من العام 2023.

أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر حزيران على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:
 
-  ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,29%
-  انخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره  0,31%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   0,49%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره  0,44%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2,57%
- انخفاضا في محافظة النبطية وقدره  0,50%
 
وأعلنت ادارة الاحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على: www.cas.gov.lb.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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