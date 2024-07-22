ارتفاع أسعار الاستهلاك 0,28% في حزيران

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر حزيران 2024 سجل ارتفاعا وقدره 0,28% بالنسبة لشهر أيار 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن حزيران 2024 بلغ 41,78%، بالنسبة لشهر حزيران من العام 2023.



أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر حزيران على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,29%

- انخفاضا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,31%

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,49%

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,44%

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2,57%

- انخفاضا في محافظة النبطية وقدره 0,50%



وأعلنت ادارة الاحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على: www.cas.gov.lb.