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اقتصاد

11 محضر ضبط بحق مخالفين من اصحاب المولدات في طراباس - المنية

2024-07-23 | 12:29
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11 محضر ضبط بحق مخالفين من اصحاب المولدات في طراباس - المنية
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11 محضر ضبط بحق مخالفين من اصحاب المولدات في طراباس - المنية

قامت وزارة الاقتصاد في الشمال، مديرية حماية المستهلك، وبالتعاون مع بلدية المنية، وبمؤازرة من امن الدولة في المنية، بحملة على اصحاب المولدات، في اطار استكمال جولاتها الرقابية، حيث تم تنظيم 11 محضر بحق المخالفين، وستستكمل الحملة في اليومين القادمين على كافة المولدات في المنية.
 
كما استكملت جولاتها الرقابية على اصحاب المولدات الكهربائية في البترون وسطرت 7 محاضر ضبط لمخالفة التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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