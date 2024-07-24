الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
شقير أمام وفد من إتحاد نقابات موظفي المصارف: لضرورة وضع تصور واضح لمعالجة ملف الودائع
2024-07-24 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
3
min
شقير أمام وفد من إتحاد نقابات موظفي المصارف: لضرورة وضع تصور واضح لمعالجة ملف الودائع
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برئاسة رئيسه جورج الحاج، وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأمور حياتية ومعيشية، حيث كان هناك توافق حول سبل معالجة مختلف القضايا المطروحة وكذلك على إستمرار التواصل.
الحاج
وتحدث الحاج فأشاد بـ"التعاطي الإيجابي للوزير شقير في الشق الإجتماعي ومواقفه الداعمة للعمال ولمطالبهم الحياتية والمعيشية"، مؤكداً رغبة الإتحاد بمواصلة اللقاء معه والتحاور في مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك.
وطرح الحاج عددا من القضايا الحياتية ومن ضمنها الضمان الاجتماعي وتسويات تعويض نهاية الخدمة وموضوع التعافي المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والودائع وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
شقير
من جهته، أكد شقير أنه "يتطلع دائماً إلى مثل هذه اللقاءات مع ممثلي العمال، إنطلاقاً من إيماننا بالشراكة بين قوى الانتاج وضرورة الحوار بيننا للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة في القضايا الحياتية والمعيشية".
وأكد أن الهيئات الاقتصادية وعلى الرغم من الانهيار الاقتصادي كانت على الدوام تستجيب للمتطلبات المعيشية والحياتية ضمن الإمكانات المتوافرة، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الإجتماعي، وديمومة عمل المؤسسات والعمال، قائلا: "من خلال هذه الشراكة بين العمال وأصحاب العمل استطعنا أن نصمد وأن نستعيد بعضاً من عافيتنا، معاكسين بذلك التوقعات التي كانت تتخوف من حصول إنهيار كبير وشامل".
وفي السياق نفسه، أكد شقير للوفد تبني الهيئات الاقتصادية اقتراح القانون الذي قدمه النائب فيصل كرامي لتسوية موضوع نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن الهيئات ستتابعه في اللجان النيابية وستبدي ملاحظاتها حوله.
ولفت إلى أن موافقة الهيئات جاءت بعدما وافق عليه الإتحاد العمالي العام، وكذلك إنطلاقاً من حرصها الشديد على إيجاد حلول لموضوع تعويض نهاية الخدمة لحماية الوضع الإجتماعي لشركائنا بالإنتاج، وإنهاء هذا الملف الذي له إنعكاسات سلبية على ملف الضمان بشكل كلي.
وفي موضوع الأجور، أكد شقير أن الهيئات الاقتصادية إتخذت قراراً جريئاً في رفع الحد الأدنى للأجور من 9 مليون إلى 18 مليون تدعيماً للوضع المعيشي للعمال والموظفين ولتمكين الضمان من تحسين خدماته الصحية للمضمونين.
وإذ لفت الى "ضرورة إقرار وتنفيذ برنامج تعاف مالي واقتصادي على أن يتضمن بشكل أساسي إعادة هيكلة المصارف وتنشيطها كونها تعتبر ركيزة لا غنى عنها لتحريك النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو"، أكد ضرورة وضع تصور واضح لمعالجة ملف الودائع بإعطاء الموديعين حقوقهم، مشدداً على أن هذه القضية يجب أن تأخذ طريقها إلى الحل وبشكل سريع.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
الهيئات الاقتصادية
محمد شقير
إتحاد نقابات موظفي المصارف
جورج الحاج
الودائع
التالي
اجتماع لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد... وهذا ما أكدوا عليه
11 محضر ضبط بحق مخالفين من اصحاب المولدات في طراباس - المنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-07-18
بستاني: لا اقتصاد منتجاً من دون هيكلة المصارف وإعادة تكوين الودائع
اقتصاد
2024-07-18
بستاني: لا اقتصاد منتجاً من دون هيكلة المصارف وإعادة تكوين الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-24
معايير استعادة الودائع
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-24
معايير استعادة الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-03
الجدل مستمر في استعادة الودائع
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-03
الجدل مستمر في استعادة الودائع
0
خبر كاذب
2024-05-24
مصادر مصرفية تنفي حقيقة النقاشات حول آليات رد الودائع ما دون ١٠٠ الف دولار
خبر كاذب
2024-05-24
مصادر مصرفية تنفي حقيقة النقاشات حول آليات رد الودائع ما دون ١٠٠ الف دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:51
اجتماع لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد... وهذا ما أكدوا عليه
اقتصاد
09:51
اجتماع لوزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد... وهذا ما أكدوا عليه
0
اقتصاد
2024-07-23
11 محضر ضبط بحق مخالفين من اصحاب المولدات في طراباس - المنية
اقتصاد
2024-07-23
11 محضر ضبط بحق مخالفين من اصحاب المولدات في طراباس - المنية
0
اقتصاد
2024-07-23
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
2024-07-23
إليكم اسعار المحروقات اليوم...
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-22
شركة La Baleine الفرنسية الرائدة باستخراج الملح الطبيعي... علاقة ٣٠ سنة مع المستهلك اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-22
شركة La Baleine الفرنسية الرائدة باستخراج الملح الطبيعي... علاقة ٣٠ سنة مع المستهلك اللبناني
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
12:29
منسقة الأمم المتحدة للبنان جينين هينيس-بلاسخارت: إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان إسرائيل قد يؤدي إلى حرب قد "تشمل المنطقة بأكملها"
أخبار لبنان
12:13
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تقدم احاطتها لمجلس الأمن: تنفيذ القرار 1701 هو الطريق نحو الأمن المستدام
أخبار لبنان
12:10
البستاتي: حاولنا تصويب البوصلة بالمطالبة بحصر عمل رجال الأمن بوظيفتهم الرسمية
أخبار لبنان
12:03
باسيل استقبل السفير المصري... وهذا ما جرى بحثه
آخر الأخبار
11:46
الجزيرة: محتجون في محيط الكونغرس يرفعون شعارات تطالب باعتقال نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين عن الحرب في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
0
صحة وتغذية
2024-06-26
3 أعراض يجب عدم تجاهلها خلال الدورة الشهرية
صحة وتغذية
2024-06-26
3 أعراض يجب عدم تجاهلها خلال الدورة الشهرية
0
أخبار دولية
2024-03-27
شرطة مكافحة الشغب الأردنية اعتقلت عشرات المتظاهرين المتوجهين نحو السفارة الإسرائيلية
أخبار دولية
2024-03-27
شرطة مكافحة الشغب الأردنية اعتقلت عشرات المتظاهرين المتوجهين نحو السفارة الإسرائيلية
0
منوعات
2024-03-30
بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!
منوعات
2024-03-30
بعد تخطيطها لجنازتها مرات عدة... امرأة تحارب السرطان بأنواعه المختلفة منذ 20 عامًا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
0
أخبار دولية
07:49
أول ظهور علني لبايدن بعد اصابته بكوفيد: أنا بخير (فيديو)
أخبار دولية
07:49
أول ظهور علني لبايدن بعد اصابته بكوفيد: أنا بخير (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:28
باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
06:28
باسيل: مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لملء الفراغ الرئاسي
0
أخبار دولية
14:51
ماكرون يؤكد أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية
أخبار دولية
14:51
ماكرون يؤكد أنه لن يعيّن حكومة جديدة قبل نهاية الألعاب الأولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
0
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
أخبار دولية
13:49
بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة
2
أمن وقضاء
14:12
توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك
أمن وقضاء
14:12
توقيف احد كبار تجار المخدرات في دورس - بعلبك
3
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
صحف اليوم
00:44
المطاعم تمتلئ والفقر يزداد اتساعاً...واليكم الاسباب (الجمهورية)
4
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
5
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
6
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
7
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
صحف اليوم
00:20
ورقة مختومة من النافعة بدلاً من الدفتر... غير معترف بها من قبل السلطات (الاخبار)
8
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
آخر الأخبار
15:27
هيئة البث الإسرائيلية: الاستخبارات العسكرية شكلت قبل 18 شهرا وحدة خاصة باليمن لوضع بنك أهداف يمكن مهاجمتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More