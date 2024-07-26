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o
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اقتصاد
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2024-07-26 | 02:06
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جدول جديد لأسعار المحروقات...
إنخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 18000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1635000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1673000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1483000 ليرة لبنانية
- الغاز: 925000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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اقتصاد
لأسعار
المحروقات...
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