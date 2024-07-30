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اقتصاد

انخفاض بسعر البنزين والمازوت...

2024-07-30 | 02:04
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انخفاض بسعر البنزين والمازوت...
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انخفاض بسعر البنزين والمازوت...

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 12000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 13000 ليرة لبنانية، في حين بقي سعر قارورة الغاز مستقرًا.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1623.000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 اوكتان: 1661.000 ليرة لبنانية.

- المازوت:  1470.000 ليرة لبنانية.

- الغاز:   925.000 ليرة لبنانية.
 
 
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