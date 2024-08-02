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إنخفاض بأسعار المحروقات

2024-08-02 | 02:04
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إنخفاض بأسعار المحروقات
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إنخفاض بأسعار المحروقات

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 16000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1611.000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 أوكتان: 1650.000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1454.000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 925.000 ليرة لبنانية. 
 
 
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