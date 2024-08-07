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اقتصاد
محمد أبو حيدر للـLBCI: لا أزمة بأي قطاع طالما أن كل المعابر البحرية مفتوحة
2024-08-07 | 03:39
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محمد أبو حيدر للـLBCI: لا أزمة بأي قطاع طالما أن كل المعابر البحرية مفتوحة
أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه طالما أن كل المعابر البحرية ما زالت مفتوحة، فهذا يعني ألا أزمة موجودة في أي قطاع.
وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن لبنان يستورد أكثر من 80% من حاجاته وكل هذه الحاجات تدخل بشكل طبيعي عبر المعابر.
وقال: "أعطينا أوامرنا الى المراقبين لإخراج كل البضائع من المرفأ".
وأكد أبو حيدر ألا داعي لأي تهافت على أي نقطة بيع، قائلا: "البنزين متوفر، المازوت متوفر، الغاز متوفر، والغذاء متوفر".
وشدد على أن سلسلة الإمداد متاحة بشكل جيّد جدا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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