اجتماع عمل في "المالية" بحث في تفعيل العمل الجمركي... والخليل استقبل عبد الله مع وفد خلية الأزمة في إقليم الخروب

عقد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اجتماع عمل مع رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالإنابة ريما مكي، في حضور عضو المجلس وسام الغوش، تم في خلاله عرض للإجراءات المرتبطة بتفعيل العمل الجمركي في ضوء إيعاز الوزير الخليل بتسريع عمليات إخراج البضائع خصوصا الاستهلاكية الغذائية منها في ظل ما يشهده لبنان من تطورات.



كما التقى الخليل النائب بلال عبد الله مع وفد خلية الأزمة في إقليم الخروب التي انبثقت عن اجتماع فعاليات الإقليم بغية الاستجابة لأي طارئ جراء الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والنزوح التي تسببت بها، باعتبار إقليم الخروب منطقة تماس مع الجنوب ومن الواجب الوطني الانخراط في كل ما من شأنه أن يوفر المساعدة للأهالي الجنوبيين من إيواء واحتياجات مختلفة.



وقد نوه الوزير الخليل بالدور التي تنوي الخلية القيام به، واعدا بتسهيل كل ما يلزم من مساعدة في نطاق الصلاحيات التي تفرضها الأصول.



وكان وزير المالية استقبل وفدا من "نقابة مستوردي السيارات الجديدة" في لبنان برئاسة سليم سعد بحث معه في شؤون قطاع السيارات الجديدة في الظروف الراهنة.