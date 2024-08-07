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توجيه الاتهام في باريس لشقيق رياض سلامة في قضية أموال غير مشروعة وسلامة ينفي

2024-08-07 | 13:19
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توجيه الاتهام في باريس لشقيق رياض سلامة في قضية أموال غير مشروعة وسلامة ينفي
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توجيه الاتهام في باريس لشقيق رياض سلامة في قضية أموال غير مشروعة وسلامة ينفي

وُجه الاتهام لرجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة الجمعة في إطار تحقيقات أجراها القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما قال الأربعاء محاميه ومصدر قضائي.
     
واستمع قضاة التحقيق المكلّفون بالملف منذ تموز 2021 في المحكمة القضائية في باريس، إلى رجا سلامة يومَي الأول والثاني من آب، حسبما أفاد مصدر مطّلع على الملف لفرانس برس.
     
وفي نهاية الاستجواب، اتُهم رجا سلامة بالتآمر الجنائي لارتكاب جرائم تشمل اختلاس أموال عامة من قبل موظف عام لصالح دولة لبنان والخيانة الجسيمة للأمانة والفساد النشط والخامل من قبل موظف عام وغسل الأموال ضمن مجموعات منظمة، حسبما أفاد المصدر القضائي.
     
ووُضع تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بدفع كفالة، وفق المصدر.
     
وقال كريم بيلوني محامي الدفاع عن رجا سلامة "على مدى يومين، أجاب رجا سلامة على جميع الأسئلة التي طرحها عليه قضاة التحقيق في سبيل المساعدة في كشف الحقيقة".
     
وأضاف "ينفي رجا سلامة ارتكاب أدنى جريمة ولا سيما المشاركة بطريقة أو بأخرى في اختلاس مفترض للأموال العامة. لذلك يرغب في أن يُسلّط كل الضوء على هذه القضية، وسيكون قادرًا على إثبات عبثية الاتهامات الموجهة ضده وضد عائلته".
     
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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