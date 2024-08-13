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o
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اقتصاد
إنخفاض بأسعار المحروقات
2024-08-13 | 02:05
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إنخفاض بأسعار المحروقات
إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 9000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 8000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1577000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1617000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1416000 ليرة لبنانية
- الغاز: 907000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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