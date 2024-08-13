الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

قرار لوزير المالية بشأن تمديد مهل وتصاريح

2024-08-13 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار لوزير المالية بشأن تمديد مهل وتصاريح
2min
قرار لوزير المالية بشأن تمديد مهل وتصاريح

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا، مدد بموجبه لغاية 30/09/2024 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، ويأتي هذا القرار ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
 
وفي سياق التصريح العائد لضريبة الدخل على الرواتب والجور والكشوفات السنوية الإفرادية الإجمالية، أصدرت وزارة المالية بيانا فيه:
 
"يهم وزارة المالية أن تعلم جميع المكلفين الذين لم يتقدموا بعد بالتصريح السنوي لضريبة الرواتب والأجور عن عام 2023 وجوب المبادرة إلى الالتزام بموجباتهم الضريبية في مهلة أقصاها 30/08/2024 ضمنا تفاديا لتعرضهم للغرامات القانونية، مع الإشارة إلى أنه وفي حال وجود مشاكل تقنية تحول دون تحميل التصاريح الالكترونية على النظام الضريبي يمكن التواصل مع الإدارة الضريبية عبر البريد الالكتروني: eservicesqa@finance.gov.lb "

وجاء في حيثيات الإعلان:
"حيث أن وزارة المالية كانت قد وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعوام 2022 وما بعد،
وحيث أن وزارة المالية كانت قد أنجزت إدخال طلبات تسجيل المستخدمين/الأجراء (النماذج ر3) عن عام 2023 وبالتالي تم إدراج الأرقام الضريبية الشخصية للمستخدمين ضمن الصفحة الضريبية الخاصة بأرباب عملهم، وأصبح بالإمكان تقديم التصاريح السنوية المتعلقة بالعام 2023، وحيث أن مهلة التصريح السنوي عن العام 2023 مددت لغاية 30/08/2024 ضمناً بموجب القرار رقم 814/1 تاريخ 1/8/2024".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

لوزير

المالية

تمديد

وتصاريح

LBCI التالي
تعميم لوزير المالية حدد سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الأجنبية
إنخفاض بأسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-25

3 قرارات لوزير المالية بتمديد مهل...

LBCI
اقتصاد
2024-07-25

ثلاثة قرارات لوزير المال تتعلق بتمديد مهل

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-11

وزير المالية أصدر 4 قرارات بتمديد مهل وتسوية غرامات التحقق والتحصيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-03

مذكرة لوزير المالية تتعلق بتمديد مهلة استيفاء رسم الطابع المالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:39

تعميم لوزير المالية حدد سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الأجنبية

LBCI
اقتصاد
02:05

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:14

مصير أسعار النفط العالمية وسط الصراع في المنطقة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
08:44

شقير دعا المؤسسات الخاصة لإتخاذ أقصى التدابير للصمود والاستمرار في خدمة الوطن والمواطن

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:35

يكشف الأمراض بطريقة مذهلة... نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتفوق على الأطباء وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
08:32

الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزعت ملحقا لجدول أعمال جلسة الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
08:24

نجاة طفلة من غارة إسرائيلية قتلت 10 من أفراد عائلتها في خان يونس

LBCI
أخبار دولية
08:21

قضاء بنغلادش يفتح تحقيقا بتهمة القتل بحق الشيخة حسينة ومسؤولين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-08-02

طيران الشرق الأوسط: رحلات 2 و3 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أمن وقضاء
02:55

سرق دراجة آلية وباعها لأحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

LBCI
فنّ
2024-08-01

بشرى تدخل القفص الذهبي بحضور النجوم وأهل الفن... من هو العريس؟ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:14

بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
07:55

موقف حركة حماس من الجولة الجديدة من المفاوضات...

LBCI
أخبار دولية
06:46

تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
06:21

أبو فاعور: حملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا

LBCI
أخبار دولية
01:12

ترامب خلال مقابلة مع ماسك عبر اكس: طهران لن تهاجم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل في حال إستنفار قصوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:59

هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة

LBCI
آخر الأخبار
17:10

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
17:19

هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:01

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا

LBCI
خبر عاجل
07:33

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
اقتصاد
02:05

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:31

بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More