تعميم لوزير المالية حدد سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الأجنبية

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تعميماً حدّد فيه سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الأجنبية.



وجاء في التعميم:



"حيث أن بعض الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات... يتوجب استيفائها بالعملة الأجنبية، وحيث أنه تم فتح صندوق بالعملات الأجنبية لدى أمين صندوق الخزينة المركزي، لذلك يحدد سقف المبالغ المقبوضة نقداً لدى أمين صندوق الخزينة المركزي على الشكل التالي:



− بالنسبة لضريبة الدخل على روؤس الأموال المنقولة الموجودة في الخارج: 10.000 دولار أميركي، ومهما كانت قيمة المبلغ بالنسبة لليورو.



− بالنسبة لسائر الضرائب والرسوم والتأمينات والأمانات والكفالات....: 1.500 دولار أميركي كحد أقصى ومهما كانت قيمة المبلغ بالنسبة لليورو.



تتم عمليات الدفع الناتجة عن الاستردادات بالعملات الأجنبية بموجب تحاويل مصرفية".