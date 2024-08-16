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إنخفاض في اسعار المحروقات

2024-08-16 | 02:08
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إنخفاض في اسعار المحروقات
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إنخفاض في اسعار المحروقات

إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان، والمازوت، 6000 ليرة لبنانية فيما استقرّ سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1571000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1611000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1410000  ليرة لبنانية
- الغاز: 907000 ليرة لبنانية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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