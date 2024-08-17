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اقتصاد
اتفاقيتان لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح في خليج السويس
2024-08-17 | 09:59
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اتفاقيتان لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح في خليج السويس
اعلنت الحكومة المصرية إن مصر وتحالف شركة إنفينيتي المصرية للطاقة المتجددة وشركة مصدر الإماراتية وقعا اتفاقيتين لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة رياح بقدرة 200 ميغاوات في خليج السويس.
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