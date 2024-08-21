بيرم يُطلع ميقاتي على تواصل وزارة العمل مع مصرف الإسكان

زار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم السراي الحكومي حيث اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأطلعه على أجواء التواصل مع مصرف الإسكان.



وقال بيرم بعد اللقاء: "وضعت الرئيس ميقاتي في صورة التواصل الحاصل بين وزارة العمل ومصرف الإسكان نظراً إلى العلاقة البنيوية المرتبطة بشهادات الإيداع، إذ إننا زدنا قيمة هذه الشهادات لنكون بذلك نحمي العمالة اللبنانية من جهة، وننظم العمالة الأجنبية من جهة ثانية، كما نساهم أيضاً في زيادة إيرادات مصرف الإسكان التي يتم تسييلها إلى قروض مرتبطة بالإسكان".



وأضاف: "بارك الرئيس ميقاتي الخطوة في أن يكون هناك تخصيص للقروض التي لها علاقة بالترميم، خصوصاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وإعطائها الأولوية".