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اقتصاد
ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في مشروع موازنة 2025
2024-08-22 | 06:35
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ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في مشروع موازنة 2025
ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا قبل ظهر اليوم في السرايا لاستكمال البحث في مشروع موازنة العام 2025.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
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