وزير المالية من دار الفتوى: موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن موازنة ٢٠٢٥ ستكون أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة.



إعلان وزير المالية جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.



وقال الخليل: "عرضت مع المفتي دريان للوضع الاقتصادي والمالي الذي بدا يشق طريقه نحو الخروج من الأزمة والعودة الى الانتظام المالي الذي يستدعي من كل المؤسسات الدستورية التكامل في مجالي الإجراءات الحكومية والتشريعية. ويهمني أن أؤكد أننا ومن خلال التزامنا المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية آب الحالي، فإننا اليوم نؤكد على هذا الالتزام بحيث ستكون موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بعدما بلغنا مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليها".