الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزير المالية من دار الفتوى: موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة

2024-08-26 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير المالية من دار الفتوى: موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة
0min
وزير المالية من دار الفتوى: موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن موازنة ٢٠٢٥ ستكون أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة.

إعلان وزير المالية جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

وقال الخليل: "عرضت مع المفتي دريان للوضع الاقتصادي والمالي الذي بدا يشق طريقه نحو الخروج من الأزمة والعودة الى الانتظام المالي الذي يستدعي من كل المؤسسات الدستورية التكامل في مجالي الإجراءات الحكومية والتشريعية. ويهمني أن أؤكد أننا ومن خلال التزامنا المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية آب الحالي، فإننا اليوم نؤكد على هذا الالتزام بحيث ستكون موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بعدما بلغنا مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليها".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

يوسف الخليل

دار الفتوى

موازنة

مجلس الوزراء

LBCI التالي
الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك في تموز 1.97 في المئة
تخصيص المودعين بإيرادات ضريبية... (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2024-08-22

ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في مشروع موازنة 2025

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-21

بيان لمجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء

LBCI
أخبار دولية
2024-08-20

العاهل السعودي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

LBCI
خبر عاجل
2024-08-14

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:31

الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك في تموز 1.97 في المئة

LBCI
صحف اليوم
00:03

تخصيص المودعين بإيرادات ضريبية... (الأخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-23

خطوات لمنع ادراج لبنان على اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-23

عدادات تزيد فاتورة المشترك وتسرقه ... اصرف قليلا إدفع كثيرا

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
10:30

إيران تنفذ عملية إعدام علنية نادرة بحق رجل ادين بقتل محام

LBCI
منوعات
09:40

اختيار أسماء الأطفال قد يكون حساسًا... ولكن ما حصل مع هذه العائلة لم يكن متوقعاً!

LBCI
آخر الأخبار
09:35

رئيس الوزراء الليبيّ: لمحاسبة المسؤولين عن إغلاق الحقول النفطية

LBCI
أخبار دولية
09:24

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سأقود بنفسي مَهمّة لتفقد محطة كورسك

LBCI
عالم الطبخ
09:00

اللحم بصلصة الترياكي وسلطة الشمر والبوملي.. مائدة مميزة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:28

الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-08-07

بين إيران وإسرائيل مبارزة جوية حينًا وتفوقًا في حين آخر

LBCI
منوعات
2024-07-04

بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-08-21

تركتها جدته له... رسالة مكتوبة بخط اليد تضع شاباً في حيرة من أمره: هل استطاع حل اللغز؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض

LBCI
أخبار لبنان
07:01

لبنان يودّع الرئيس سليم الحص​... ميقاتي: مهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين

LBCI
أخبار دولية
06:28

بلديات شمال قطاع غزة تناشد: لانقاذ ما تبقى من حياة انسانية

LBCI
أخبار دولية
00:02

سوليفان: الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية

LBCI
أخبار دولية
13:36

باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

LBCI
خبر عاجل
11:54

نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت

LBCI
منوعات
12:30

ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
13:30

تفاصيل تشييع الرئيس سليم الحص

LBCI
خبر عاجل
11:23

نصر الله: حددنا هدفا أساسيا للعملية في عمق إسرائيل وهي قاعدة غليلوت التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم الوحدة 8200

LBCI
آخر الأخبار
16:45

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله

LBCI
خبر عاجل
11:15

نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن

LBCI
فنّ
15:33

النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More