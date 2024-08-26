الاحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك في تموز 1.97 في المئة

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,97 في المئة بالنسبة لشهر حزيران 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن تموز 2024 بلغ 35.37 في المئة بالنسبة لشهر تموز من العام 2023.



أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تموز على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 2.64%.

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1.91%.

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2.18%.

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 3.03%.

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0.79%.

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0.51%.



وأعلنت ادارة الاحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على: www.cas.gov.lb.