اتفاق على تفعيل التعاون والشراكة بين تجمع الشركات اللبنانية ومدير عام وزارة الاقتصاد

بحث وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة رئيسه باسم البواب مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مكتبه في الوزارة، حيث تم البحث في سبل التعاون بين الطرفين لما فيه مصلحة الشركات اللبنانية والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.



البواب



وأشاد البواب بالأعمال والنشاطات التي يقوم بها أبو حيدر في خدمة الاقتصاد اللبناني، مشدداً على ضرورة تقوية الشراكة بين التجمع وأبو حيدر في مختلف الأمور التي من شأنها تحفيز الاقتصاد وتسهيل الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.



وقدم البواب عرضاً عن الأهداف التي يسعى التجمع لتحقيقها ولاسيما خلق ظروف مؤاتية للأعمال والدفاع عن الاقتصاد الوطني وتطوير بنيته ولا =سيما التشريعية، وكذلك تطوير الشركات اللبنانية من خلال تمكينها من نقل التكنولوجيا المبتكرة وكل وسائل العمل الحديثة حفاظاً على تميزها وتنافسيتها.



أبو حيدر



بدوره، رحب أبو حيدر بالوفد، معرباً عن سعادته بلقاء فعاليات من القطاع الخاص اللبناني ورواد أعمال "نفتخر بهم"، مؤكداً ثقته وإيمانه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشكل أرضية أساسية لإعادة النهوض بلبنان على مختلف المستويات.



وقال أبو حيدر :"كل الجهود التي قمنا ونقوم بها تصب في خدمة القطاع الخاص والشركات وأعادة الثقة بالقطاع العام"، متحدثاً عن المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في وزارة الاقتصاد والتجارة ولاسيما مكننة الخدمات والأعمال التي تقوم بها، مشيراً في هذا الإطار أن الوزارة ستكون ممكنة بالكامل في العام 2025.

وأبدى أبو حيدر انفتاحه الكامل على التعاون مع التجمع والتشاور معه في مختلف القضايا التي تهم الشركات اللبنانية.