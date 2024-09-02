الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
الأشقر: من غير المقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونية لخلفيات سياسية
2024-09-02 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
2
min
الأشقر: من غير المقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونية لخلفيات سياسية
طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر بإخراج ملفي تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات - عكار وتشغيل مرفأ جونية السياحي من دائرة التنازع والتجاذب السياسي.
وأكد في بيان، حاجة البلد الماسة لهذين المرفقين على المستوى السياحة والسفر، معتبرا أنه "من غير المعقول والمقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونيه لخلفيات سياسية". وأشار الى أن سياسة التعطيل التي تمت ممارستها في البلد كانت السبب الأساسي للإنهيار وهي الآن تحول دون قيامة الدولة.
ولفت الأشقر إلى أن "إتحاد النقابات السياحية كان أول المطالبين بتشغيل مطار القليعات وتخصيصه للرحلات العارضة (تشارتر)، خصوصاً أن هذا النوع من الرحلات الآتية من المطارات الأساسية الموجودة في العواصم العالمية (مثل باريس ولندن على سبيل المثال) لا يمكنه الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إنما بإمكانه الهبوط في مطارات ثانوية مثل مطار القليعات".
كما لفت الى أن "عدم وجود مطار ثانٍ في لبنان يحرمنا من الكثير من الفرص السياحية وإمكان زيادة عدد الوافدين الى لبنان خصوصاً أن الرحلات العارضة هي أقل كلفة ووسيلة نقل أساسية للمجموعات السياحية وتستخدم على نطاق واسع عالمياً".
وبالنسبة لمرفأ جونية، أبدى الأشقر "إستغرابه الشديد لعدم تشغيله على الرغم من أهميته الإستراتيجية على المستوى السياحي ولحاجة البلد لخدماته". وسأل: "هل يعقل أن بلداً مثل لبنان موجود على البحر الأبيض المتوسط ليس لديه مرفأ بحرياً مخصصاً للسياحة؟".
وقال: "إنطلاقاً من كل ذلك لا بد من تغيير العقلية التي تتحكم بالبلد، والإنتقال الى مرحلة تكون فيها مصالح البلد فوق كل إعتبار".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
بيار الأشقر
مطار
القليعات
مرفأ
جونية
مشروع موازنة 2025: العودة إلى العجز والاقتراض (الأخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-28
عطية للـLBCI: التسوية مطلوبة لانتخاب رئيس... وهذا ما كشفه حول مطار القليعات
أخبار لبنان
2024-08-28
عطية للـLBCI: التسوية مطلوبة لانتخاب رئيس... وهذا ما كشفه حول مطار القليعات
0
أخبار لبنان
2024-08-21
الصايغ: لفتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطاري حامات ورياق
أخبار لبنان
2024-08-21
الصايغ: لفتح مطار القليعات والإعلان عن النية بفتح مطاري حامات ورياق
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-17
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-17
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
0
أخبار لبنان
2024-08-14
كتلة تجدد توقّع على اقتراح قانون عن تشغيل مطار القليعات
أخبار لبنان
2024-08-14
كتلة تجدد توقّع على اقتراح قانون عن تشغيل مطار القليعات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-09-02
مشروع موازنة 2025: العودة إلى العجز والاقتراض (الأخبار)
صحف اليوم
2024-09-02
مشروع موازنة 2025: العودة إلى العجز والاقتراض (الأخبار)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-01
في صور.. تراجع السياحة يضر بالدورة الاقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-01
في صور.. تراجع السياحة يضر بالدورة الاقتصادية
0
اقتصاد
2024-08-30
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2024-08-30
إنخفاض بأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2024-08-29
جمعية المصارف استنكرت تكسير آلات الصراف الآلي: المصارف تتعرض مرة جديدة لاعتداءات مغرضة
اقتصاد
2024-08-29
جمعية المصارف استنكرت تكسير آلات الصراف الآلي: المصارف تتعرض مرة جديدة لاعتداءات مغرضة
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
01:12
الكونغو الديمقراطية: مقتل 129 شخصا في محاولة هروب من سجن
أخبار دولية
01:08
مقتل خمسة مدنيين وخمسة عسكريين في حانة شرقي الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
01:04
في تركيا... توقيف 15 شخصاً لاعتدائهم على جنديين أميركيين
أخبار دولية
01:03
على طريق التشيك نحو المانيا... احتجاز 30 مهاجرا والعثور على جثة امرأة في الشاحنة
أخبار دولية
01:00
محادثات برعاية الأمم المتحدة لحل أزمة المصرف المركزي الليبي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:24
معطيات مشجعة وصلت إلى بري من بعض السفراء في "الخماسية" (النهار)
صحف اليوم
00:24
معطيات مشجعة وصلت إلى بري من بعض السفراء في "الخماسية" (النهار)
0
آخر الأخبار
14:23
أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلًا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت
آخر الأخبار
14:23
أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلًا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت
0
أخبار لبنان
06:48
بوحبيب خلال لقائه سفيرة اليونان: حل أزمة النزوح السوري في المنطقة يكمن في تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا
أخبار لبنان
06:48
بوحبيب خلال لقائه سفيرة اليونان: حل أزمة النزوح السوري في المنطقة يكمن في تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا
0
آخر الأخبار
13:35
نتنياهو: بعدما خرجنا من لبنان كان يجب علينا العودة مع أول صاروخ أطلق علينا من هناك
آخر الأخبار
13:35
نتنياهو: بعدما خرجنا من لبنان كان يجب علينا العودة مع أول صاروخ أطلق علينا من هناك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
0
أخبار دولية
14:05
السباق الإنتخابي الحقيقي بدأ في الولايات المتحدة الأميركية
أخبار دولية
14:05
السباق الإنتخابي الحقيقي بدأ في الولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اللامبالاة عدوة الهاتف الذكي
تقارير نشرة الاخبار
13:34
اللامبالاة عدوة الهاتف الذكي
0
أخبار دولية
13:31
في الداخل الإسرائيلي... المشاورات مستمرة وإضرابات العمال توقفت بأمر قضائي
أخبار دولية
13:31
في الداخل الإسرائيلي... المشاورات مستمرة وإضرابات العمال توقفت بأمر قضائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذه اليوم: سقوط شهيدين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذه اليوم: سقوط شهيدين
0
أخبار دولية
13:30
مسار الإنتخابات الأميركية وتأثيرات الصفقة وما تشهده اسرائيل من تحركات
أخبار دولية
13:30
مسار الإنتخابات الأميركية وتأثيرات الصفقة وما تشهده اسرائيل من تحركات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المكاري أطلق ومكتب "اليونسكو" في بيروت مشروع رقمنة أرشيف "تلفزيون لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المكاري أطلق ومكتب "اليونسكو" في بيروت مشروع رقمنة أرشيف "تلفزيون لبنان"
0
أخبار دولية
13:25
حماس تبث فيديو للأسرى الستة المقتولين ومن بينهم الأسير الأميركي
أخبار دولية
13:25
حماس تبث فيديو للأسرى الستة المقتولين ومن بينهم الأسير الأميركي
0
أخبار دولية
13:22
بعد مقتل الرهينة الأميركية في غزة… بايدن يبحث عن حل نهائي للحرب
أخبار دولية
13:22
بعد مقتل الرهينة الأميركية في غزة… بايدن يبحث عن حل نهائي للحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:12
وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟
فنّ
06:12
وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟
2
منوعات
10:36
ميا خليفة في منشور جديد... ووشم على ذراعها يثير الجدل: "قاوم" (صور)
منوعات
10:36
ميا خليفة في منشور جديد... ووشم على ذراعها يثير الجدل: "قاوم" (صور)
3
فنّ
06:47
مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!
فنّ
06:47
مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!
4
فنّ
05:18
"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)
فنّ
05:18
"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)
5
منوعات
13:06
واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!
منوعات
13:06
واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!
6
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
أخبار دولية
16:35
كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها
7
منوعات
12:45
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
منوعات
12:45
وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)
8
آخر الأخبار
15:56
القيادة المركزية الأميركية تقول إنها ألقت القبض على خالد أحمد الدندل الذي يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية وان قوات سوريا الديمقراطية ساعدتها في القبض عليه
آخر الأخبار
15:56
القيادة المركزية الأميركية تقول إنها ألقت القبض على خالد أحمد الدندل الذي يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية وان قوات سوريا الديمقراطية ساعدتها في القبض عليه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More