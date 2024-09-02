الأشقر: من غير المقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونية لخلفيات سياسية

طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر بإخراج ملفي تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات - عكار وتشغيل مرفأ جونية السياحي من دائرة التنازع والتجاذب السياسي.



وأكد في بيان، حاجة البلد الماسة لهذين المرفقين على المستوى السياحة والسفر، معتبرا أنه "من غير المعقول والمقبول تعطيل تشغيل مطار القليعات في عكار ومرفأ جونيه لخلفيات سياسية". وأشار الى أن سياسة التعطيل التي تمت ممارستها في البلد كانت السبب الأساسي للإنهيار وهي الآن تحول دون قيامة الدولة.



ولفت الأشقر إلى أن "إتحاد النقابات السياحية كان أول المطالبين بتشغيل مطار القليعات وتخصيصه للرحلات العارضة (تشارتر)، خصوصاً أن هذا النوع من الرحلات الآتية من المطارات الأساسية الموجودة في العواصم العالمية (مثل باريس ولندن على سبيل المثال) لا يمكنه الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، إنما بإمكانه الهبوط في مطارات ثانوية مثل مطار القليعات".



كما لفت الى أن "عدم وجود مطار ثانٍ في لبنان يحرمنا من الكثير من الفرص السياحية وإمكان زيادة عدد الوافدين الى لبنان خصوصاً أن الرحلات العارضة هي أقل كلفة ووسيلة نقل أساسية للمجموعات السياحية وتستخدم على نطاق واسع عالمياً".



وبالنسبة لمرفأ جونية، أبدى الأشقر "إستغرابه الشديد لعدم تشغيله على الرغم من أهميته الإستراتيجية على المستوى السياحي ولحاجة البلد لخدماته". وسأل: "هل يعقل أن بلداً مثل لبنان موجود على البحر الأبيض المتوسط ليس لديه مرفأ بحرياً مخصصاً للسياحة؟".



وقال: "إنطلاقاً من كل ذلك لا بد من تغيير العقلية التي تتحكم بالبلد، والإنتقال الى مرحلة تكون فيها مصالح البلد فوق كل إعتبار".