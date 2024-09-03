نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان للـLBCI: سعر الخبز لن يرتفع كثيرا بعد رفع الدعم

أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه بين 10 و15 أيلول سيرفع الدعم عن الخبز.



وطمأن سيف المواطن اللبناني بأن السعر لن يرتفع كثيرا، موضحا أن المواطن يدفع اليوم 60% حسابه الخاص من سعر ربطة الخبر الذي ببلغ 55 ألف ليرة لبنانية فيما الـ40% المتبقية فهي مدعومة من الخزينة اللبنانية.



ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أنه من اليوم لـ15 أيلول سيتم رفع الـ40% ومن المتوقع أن يتعدّل سعر ربطة الخبز. وقال: "برأيي سيرتفع السعر من 10 الى 15 ألف ليرة، أي أن السعر سيصل كحد أقصى الى 70 ألف ليرة لبنانية وما دون، مشيرا الى أنه من الممكن أن يكون هناك تعديل بسيط في الوزن.



وأشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان الى حسنات رفع الدعم، موضحا أن أصحاب المطاحن التي تستورد القمح أصبح لديهم حرية باستيراد القمح بكميات أكبر وبنوعية أفضل وسيكون هناك منافسة في السوق حول سعر ونوعية القمح والطحين، وهذا ينعكس على نوعية الخبز.

من جهة أخرى، لفت الى أن اقتصادنا مدولر، وسعر الخبز سيتحرك مع الدولار وبطبيعة الحال سيرتفع في حال ارتفع الدولار.