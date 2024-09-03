اتفاقية تعاون بين مؤسسة مياه لبنان الشمالي وشركة OMT

وقّعت مؤسسة مياه لبنان الشمالي ممثّلةً برئيس مجلس إدارتها مديرها العام خالد بركات عبيد وشركة OMT ممثّلةً برئيسها التنفيذي ناجي أبو زيد، اتفاقية تعاون تسمح للمشتركين بتسديد المستحقّات المتوجّبة عليهم لصالح مؤسّسة مياه لبنان الشمالي عبر أكثر من 1،400 مركز OMT.



وأشار عبيد إلى دور هذا التعاون، قائلًا: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لشركة OMT وساعات العمل الطويلة لتسهيل أمور المشتركين وتمكينهم من تسديد الفواتير أينما كانوا متواجدين عبر مراكز OMT المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة".



من جهته، شدّد أبو زيد على دور هذه الشراكة، قائلًا: "نعتزّ بتطوير شراكاتنا الاستراتيجية مع القطاع العام، ونؤكّد سعينا الدائم لتقديم حلول مالية تتناسب مع اهتمامات المواطنين وتسهّل عليهم تسديد مستحقّاتهم".



وبالتالي، على المواطنين الراغبين في تسديد الرسوم المستحقّة التوجّه إلى أقرب مركز OMT وتزويد الوكيل برقم الاشتراك أو أيّ إيصال قديم لإتمام العملية.