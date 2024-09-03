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اقتصاد
دراسة عن "الجانب الاجتماعي والاقتصادي لقضية اللاجئين السوريين في لبنان"
2024-09-03 | 06:11
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دراسة عن "الجانب الاجتماعي والاقتصادي لقضية اللاجئين السوريين في لبنان"
نشرت وكالة "أخبار اليوم" دراسة عن "الجانب الاجتماعي والاقتصادي لقضية اللاجئين السوريين في لبنان" اعدها نائب رئيس معهد الدراسات الشرقية في روسيا فلاديمير ساوتوف.
وهذه الدراسة التي تستند الى عدد كبير من المراجع الموثوقة قيّمت تأثير مشكلة اللاجئين السوريين (أو "الأشخاص النازحين موقتاً"، وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات اللبنانية) على الاقتصاد اللبناني ومجتمعه على أساس البيانات الرسمية المستمدة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى بعض البيانات الحصرية، والمواد التي قدمها الجانب اللبناني.
وأشارت الدراسة الى أن مسألة عودة السوريين إلى وطنهم، والتي تكتسب زخماً ملحوظاً منذ أواخر عام 2023، تبررها السلطات اللبنانية ومعظم السياسيين والشخصيات العامة اللبنانية كإجراء سريع يجب تنفيذه بالتنسيق الصارم مع دمشق ولبنان الرسميين. بما يتوافق مع المعايير القانونية والإنسانية الدولية كافة.
يشار الى أن الدراسة أتت في إطار عمل البوابة العلمية والتحليلية "ذا أورينتال تريبيون" (The Oriental Tribune).
***للإطلاع على تفاصيل الدراسة،
اضغط هنا
.
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