عربيد التقى منير التيني... وهذا ما تمّ الاتفاق عليه

التقى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي شارل عربيد، رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة والبقاع منير التيني، للتشاور في موضوع تحفيز الانتاج الزراعي وتسهيل التصدير لما له من أهمية على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعيّ.



كما اتفقا على استكمال البحث في هذا الخصوص بزيارة سيقوم بها عربيد لغرفة زحلة في المستقبل القريب.