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اقتصاد
انخفاض في اسعار المحروقات...
2024-09-06 | 02:06
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انخفاض في اسعار المحروقات...
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 34000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 33000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 13000، أما سعر الغاز فبقي مستقرا.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1483.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1523.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1366.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 913.000 ليرة لبنانية.
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