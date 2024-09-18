لقاء اقتصادي نقابي عمالي في المجلس الاقتصادي: لتعزيز وحدتنا الوطنية

عقدت قوى الإنتاج، الهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة والإتحاد العمالي العام، إجتماعاً طارئاً في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وذلك على وقع التطورات الأمنية الخطرة لا سيما العدوان الإسرائيلي بالأمس على لبنان واللبنانيين.



ونبه المجتمعون الى أنه في هذه اللحظة الدقيقة والخطرة من تاريخ وطننا، وما يجري من أحداث خطيرة في المنطقة، حيث يقف لبنان أمام تحديات كبيرة تتطلب من الجميع تحصين وطننا وتعزيز وحدتنا الوطنية.



وشددوا على أن هذا الوضع غير المسبوق الذي يضع لبنان واللبنانيين أمام مفترق طرق خطير جداً، يستدعي ضرورة نبذ الخلافات بين القوى السياسية والتضامن والتكافل بين أبناء الوطن، كونه السبيل الوحيد لتجاوز هذه المحنة والحفاظ على بلدنا. وأكد المجتمعون أنه في أوقات المحن والمصاعب يجب أن لا يعلو سوى صوت العقل والصوت الوطني، داعين الى إعتماد الخطاب المسؤول وخاصة على شبكات التواصل الإجتماعي، حفاظاً على وحدتنا المجتمعية التي هي ركيزة وجود وصمود لبنان.



ورأى المجتمعون أن اللحظة الراهنة تتطلب الإسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية لإنتظام المؤسسات الدستورية والحياة السياسية في لبنان. ودعوا لأعلى درجات الجهوزية إقتصادياً وإجتماعياً، تحوطاً للتطورات المحتملة، ومراعاة لأوضاع المواطنين وإحتياجاتهم الاساسية.