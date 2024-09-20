شقير أمام وفد من هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية: الهيئات الإقتصادية ستكون سنداً قوياً للهيئة

شدد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بشكل سريع لإنقاذ البلد من أزماته العديدة، على أن يكون أحد أهم أهدافهما إعادة العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة الى طبيعتها.كلام شقير جاء خلال استقباله في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية برئاسة إيلي رزق، حيث تم البحث في سبل تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص اللبناني المقيم وفي دول الإنتشار، وفي متطلبات إعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة فضلاً عن أمور إقتصادية مختلفة.وضم الوفد بالإضافة إلى رزق، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين، رئيس مجلس العمل اللبناني في جدة محمد بشار العبدلله، الأمين العام لمجلس العمل والاستثمار فادي قاصوف، وليد زيدان، إدغار ضاهر، حسن حطيط، سامي حمادة ووائل قباني.وقال شقير: "شغلنا الشاغل هو حماية القطاع الخاص والحفاظ على قدراته وتوثيق الروابط مع رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج، خصوصاً أن القطاع الخاص والإنتشار اللبناني كانا حبل الخلاص للبنان وبداية النهوض من أقوى أزمة إقتصادية".وأكد شقير للوفد أن الهيئات الإقتصادية ستكون سنداً قوياً لهيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية في تحقيق أهدافها والتي هي في الحقيقة أهداف وطنية تحقق مصالح لبنان واللبنانيين.وبعدما عرض رزق الأمور التي طرحتها الهيئة خلال الزيارات التي قامت بها هذا الأسبوع لعدد من المسؤولين اللبنانيين، أشار الى أبرز الأمور التي طالب بها الوفد، وتتمثل بتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينه معوض - القليعات، إعادة الودائع، والنزوح السوري.وأكد رزق أن اللبنانيين في الإنتشار يتحملون مسؤوليتهم تجاه بلدهم على أكمل وجه، مشيراً الى إرتياح الهيئة وكل أعضائها لقيام تعاون بناء مع الهيئات الإقتصادية لما فيه مصلحة البلد وابنائه في الداخل والخارج.في نهاية الإجتماع، تم الإتفاق على متابعة مشتركة للملفات التي طرحت، لا سيما تشغيل مطار القليعات، وإعادة الودائع ومعالجة ملف النزوح السوري.