وزارة الاقتصاد: القمح متوافر ولا داعي للتخزين

أكّدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنّ مخزون القمح المتوافر في السوق المحليّ كاف لشهرين على الأقل.



ودعت الوزارة، في بيان صدر عن مكتبها الإعلاميّ، إلى تجنب التهافت على شراء الخبز أو الطحين بكميات كبيرة.



ولفتت إلى أنّه تؤمّن إمدادات القمح بشكل منتظم لضمان استقرار السوق.



وشدّدت على مواصلة الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - لضمان استمرارية توفّر هذه المواد الأساسية، بشكل منتظم ومن دون أيّ انقطاع.



وأعلنت أنّ شحنات إضافية ستصل قريبًا.

