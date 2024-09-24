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شماس للـLBCI: لا أزمة وقود لكن المشكلة في تنقل شاحنات الوقود في المناطق المستهدفة

طمأن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للـLBCI أن لا أزمة وقود والمادة متوفرة، موضحا أن المشكلة تكمن في تنقل شاحنات الوقود في المناطق المستهدفة.



وكشف شماس في حديث للـLBCI أنه لدينا اجتماع مع وزير الاقتصاد وسنتداول بالامور المستجدة.



وأوضح أنه طالما البحر مفتوح والتمويل مؤمّن فبواخر المحروقات موجودة.

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