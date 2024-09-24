سلام: المواد الغذائيّة والمحروقات متوفّرة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أن "لبنان يتعرّض اليوم لأكبر حملة تهجير وقتل وإجرام"، معتبرا "انها فرصتنا للوحدة الوطنية".



وعقب لقاء ضم نقابات المواد الغذائية والمحروقات والمواد الاساسية، طمأن سلام الى أن المواد الغذائيّة والمحروقات متوفّرة.



وقال:" لا أعتقد أنّ المرفق البحري سيتعطّل وبالتالي الاستيراد والتصدير على ما يُرام فلا داعٍ للهلع لأنّ هذا ما يخلق المشكلة".