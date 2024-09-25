تعليمات من وزير المالية بالاستمرار بتخصيص الأولوية في تجهيز وصرف أموال الملفات المرتبطة بشؤون الإغاثة

أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تعليماته لجميع الإدارات المعنية في الوزارة أن تستمر بتخصيص الأولوية في تجهيز وصرف أموال الملفات المرتبطة بشؤون الإغاثة وكل ما يتم تحويله من وزارة الصحة سواء مستحقات المستشفيات وسواها، وكذلك تلك المحوّلة من الجهات المختصة كبدلات أتعاب للأطباء وشركات الأدوية وذلك بشكل نقدي (فريش) وتقديمها على باقي الملفات، للاستجابة لمتطلبات الظرف الراهن من الاعتداءات الاسرائيلية الإجرامية وحاجات النازحين.



في مجال آخر، أصدر الخليل مذكرة تتعلق بعمليات المسح الميداني للشركات والهيئات والجمعيات والمؤسسات وأصحاب المهن. وجاء فيها:



"نظرًا للإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة وما تتسبب به من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وما ينتج عنها من شلل كبير في مختلف القطاعات وفي معظم المناطق اللبنانية، يطلب إلى الإدارة الضريبية التريث في عمليات المسح الميداني للشركات والهيئات والجمعيات والمؤسسات وأصحاب المهن، الرامية إلى التحقق من مدى إلتزام المكلفين بموجب التسجيل لدى وزارة المالية وبالموجبات المتعلقة بتقديم التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم والتي يتوجب عليهم اقتطاعها أو تحصيلها وتوريدها للخزينة، وذلك إلى حين توقف الإعتداءات الإسرائيلية وعودة الهدوء والأمن إلى كافة الأراضي اللبنانية".



كما أصدر الخليل سلسلة قرارات تمديد مهل مرتبطة بتقديم تصاريح الى مواعيد جديدة تجدون تفاصيلها على موقع الوزراة اعتباراً من يوم غد الخميس 26/09/2024.