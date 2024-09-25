عيد مطمئناً: لدى لبنان ما يكفي من لحوم الأبقار لثلاثة أشهر

طمأن أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد الى أنه لدى لبنان ما يكفي من لحوم الأبقار الحية لحوالي ثلاثة أشهر، مع الأخذ بعين الإعتبار إستمرار الإستيراد الذي يعزز هذا المخزون.



وأشار عيد في بيان، الى أنه لم يطرأ حتى الآن أي تغيير على أسعار لحوم الأبقار عما كنا أعلناه منذ حوالي الشهر، إذ أشرنا حينها الى إرتفاع أسعار لحوم الأبقار من مصدرها في أوروبا الى 14 دولاراً للكيلوغرام.



وقال: "ما يقلقنا هو موضوع نقل الأبقار الى المناطق التي تتعرض للعدوان لتأمين استهلاك المواطنين فيها".



وأضاف: "كما أن تطور الأحداث الأمنية من شأنه رفع تكلفة الشحن البري لنقل الأبقار الى مختلف المناطق، وكذلك الشحن البحري، بسبب رفع أسعار بوالص التأمين".



وتابع: "علينا الإنتظار، فالوضع صعب، لكن في كل الأحوال اللحوم متوفرة، والباقي يمكن معالجته".