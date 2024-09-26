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اقتصاد

تحويل رواتب القطاع العام... بات بالإمكان قبضها من المصارف

2024-09-26 | 07:09
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تحويل رواتب القطاع العام... بات بالإمكان قبضها من المصارف
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تحويل رواتب القطاع العام... بات بالإمكان قبضها من المصارف

نظراً للظروف الراهنة، اعلنت وزارة المالية ان مديرتي الصرفيات والخزينة وبجهد مضاعف من موظفي المديرتين، حولت جميع رواتب القطاع العام وكافة الاسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين عسكرين ومدنيين، الى مصرف لبنان قبل نهاية هذا الشهر، وبات بإمكان المعنيين تسلم رواتبهم من مصارفهم الخاصة بكل منهم اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة ٢٧ الجاري. 

اما المتقاعدون عسكريون ومدنيون فإنه بات متاحاً لهم قبض معاشاتهم اعتبار من بعد ظهر اليوم.
 
 
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