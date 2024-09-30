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اقتصاد
مكتب حجّار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية
2024-09-30 | 08:26
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مكتب حجّار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية
أفاد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار في بيان، بأنه بعد الإعلان عن تحويل مساعدة إستثنائية على مدى شهرين للأسر المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) من الأقضية الجنوبية السبع، مموّلة عبر برنامج الغذاء العالمي الـWFP، تمّ اليوم تحويل المساعدة النقديّة لـ9,950 أسرة لبنانية.
وقال البيان: "للإستفسار ومعالجة الشكاوى، يرجى الإتصال بمركز الاتصالات التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية على الرقم 1714 من الإثنين إلى الجمعة من 9 صباحاً لغاية 3 مساءً".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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