الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
ميقاتي ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان يطلقان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية
ميقاتي ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان يطلقان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية
اقتصاد
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين
2024-10-01 | 02:10
مشاهدات عالية
شارك
0
min
ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين
ارتفع سعرا صفيحة البنزين 98 و95 أوكتان 5000 ليرة لبنانية.
وانخفض سعر المازوت 1000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر الغاز 11000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي
:
- بنزين 95 أوكتان: 1411.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1451.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1303.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 920.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
صفيحتي
البنزين
مكتب حجّار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-09-27
ارتفاع طفيف بسعر البنزين وانخفاض سعر المازوت
اقتصاد
2024-09-27
ارتفاع طفيف بسعر البنزين وانخفاض سعر المازوت
0
اقتصاد
2024-09-13
انخفاض سعر صفيحتي البنزين...
اقتصاد
2024-09-13
انخفاض سعر صفيحتي البنزين...
0
اقتصاد
2024-09-10
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
اقتصاد
2024-09-10
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
0
اقتصاد
2024-08-23
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
2024-08-23
انخفاض في سعر صفيحتي البنزين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:26
مكتب حجّار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية
اقتصاد
08:26
مكتب حجّار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية
0
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
0
أخبار لبنان
2024-09-29
نقابة الوكلاء البحريين: الموانئ اللبنانيه تستقبل السفن التجارية بحسب جداول الإبحار المقررة مسبقاً
أخبار لبنان
2024-09-29
نقابة الوكلاء البحريين: الموانئ اللبنانيه تستقبل السفن التجارية بحسب جداول الإبحار المقررة مسبقاً
0
اقتصاد
2024-09-27
ارتفاع طفيف بسعر البنزين وانخفاض سعر المازوت
اقتصاد
2024-09-27
ارتفاع طفيف بسعر البنزين وانخفاض سعر المازوت
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
04:10
الجيش الإسرائيليّ: صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل
آخر الأخبار
04:09
رويترز: انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب وسماع دوي انفجار
خبر عاجل
04:05
ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان يطلقان نداءً عاجلًا لجمع 426 مليون دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية
آخر الأخبار
04:05
غارة وقصف للخيام
فنّ
04:00
بالدعاء والكلمات المؤثرة... تامر حسني يتضامن مع لبنان وهذا ما نشره
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:50
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:50
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024
0
فنّ
04:30
عبير نعمة تساند اللبنانيين بالدعاء: "لبنان بعهدتك يا رب"
فنّ
04:30
عبير نعمة تساند اللبنانيين بالدعاء: "لبنان بعهدتك يا رب"
0
آخر الأخبار
00:05
أوستن: إتفقت مع غالانت على ضرورة تفكيك البنية التحتية على طول الحدود لضمان عدم شن حزب الله هجمات
آخر الأخبار
00:05
أوستن: إتفقت مع غالانت على ضرورة تفكيك البنية التحتية على طول الحدود لضمان عدم شن حزب الله هجمات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:49
إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...
أخبار لبنان
03:49
إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...
0
أخبار لبنان
03:47
قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...
أخبار لبنان
03:47
قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...
0
أمن وقضاء
03:47
الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟
أمن وقضاء
03:47
الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟
0
أخبار لبنان
18:02
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..
أخبار لبنان
18:02
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..
0
أخبار لبنان
17:30
قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة
أخبار لبنان
17:30
قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة
0
أخبار لبنان
17:28
تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...
أخبار لبنان
17:28
تفاصيل إجتماع الكابينت الحربي الاسرائيلي حول التوغّل البري...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كامل تفاصيل اجلاء رعايا من لبنان...كما تفاصيل استهداف الكولا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لبنان بعددٍ من محافظاته تحت القصف... وفي هذه المناطق الاستهداف كان عنيفا
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لبنان بعددٍ من محافظاته تحت القصف... وفي هذه المناطق الاستهداف كان عنيفا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تفاصيل الرأي الاميركي وحدوث توغل بري والخطر على ايران
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تفاصيل الرأي الاميركي وحدوث توغل بري والخطر على ايران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
خبر عاجل
06:37
تعويض موقت ومساعدة مالية لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين
2
أخبار لبنان
15:59
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:59
الجيش الاسرائيلي ينذر سكان بعض الاحياء في الضاحية الجنوبية
3
أخبار لبنان
02:27
الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني
أخبار لبنان
02:27
الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني
4
خبر عاجل
14:51
الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود
خبر عاجل
14:51
الخارجية الأميركية: إسرائيل تنفّذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود
5
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
6
خبر عاجل
17:42
مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
خبر عاجل
17:42
مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
7
خبر عاجل
05:08
الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"
خبر عاجل
05:08
الشيخ نعيم قاسم: خلافا لما ذكر العدو لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة لكن كان معه الاخوة الذين يحيطون به ومنهم قائد حرسه والاخ سمير حرب "جهاد"
8
خبر عاجل
16:19
وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميًّا على عملية برية محدودة في لبنان
خبر عاجل
16:19
وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميًّا على عملية برية محدودة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More