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اقتصاد
كركي: إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية لتلبية حاجات المضمونين والنازحين
2024-10-01 | 06:05
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كركي: إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية لتلبية حاجات المضمونين والنازحين
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً بتاريخ 1/10/2024 حمل الرقم 585 قضى بموجبه إمداد مكاتب الصندوق بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي 18 مليار ل.ل. تحاكي الطلب المتزايد عليها وتمكّنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، على أنّ تخصّص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية ولا تشمل تقديمات المضمونين الاختياريين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسسات المتعاقدة، وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30.
وفي سياق متّصل، ومن أجل تأمين استمرارية عمل المرفق العام، أصدر كركي تعميما بتاريخ 1/10/2024 حمل الرقم 2095 طلب بموجبه إلى المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المراكز التواصل مع المستخدمين المتغيّبين عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية القسرية، وإبلاغ المديرية الإدارية بموجب لوائح تتضمن أسماء المستخدمين والمياومين المتغيبين وأماكن سكنهم الأصلية والأماكن التي نزحوا إليها وأرقام الهواتف وذلك لاتخاذ التدابير الملائمة لوضعهم.
وسيتّخذ كركي تباعاً ووفقاً لتطوّر الأوضاع ومسارات الظروف، القرارات اللازمة كافة لضمان حسن سير عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي واستمرارية تأدية الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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