منصوري التقى ميقاتي: التعاون الكامل مع الحكومة ووزارة المال أدى إلى إرساء استقرار نقدي

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتم البحث في الأوضاع المالية والنقدية.



‏وخلال الاجتماع، أشار منصوري الى أن التعاون الكامل مع الحكومة ووزارة المال خصوصاً أدى إلى إرساء استقرار نقدي بحيث حافظت الليرة على ثباتها على رغم كل الأوضاع المعقدة التي مرّ بها لبنان خلال الفترة المنصرمة.



‏وقد اثنى رئيس الحكومة على السياسة النقدية الحكيمة التي جرى اعتمادها والتي أثمرت استقرارا نقديا ثابتا وزيادة في احتياطات المصرف المركزي.



وأشار الى أنه سيطلب من القضاء والقوى الأمنية ملاحقة كل مصدري الإشاعات أو التلاعب بتطبيقات تحاول أن توهم بوجود بلبلة في سعر الصرف.