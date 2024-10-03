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اقتصاد
ستاندرد اند بورز: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله "أضعف بشدة" توقعات التعافي الاقتصادي للبنان
2024-10-03 | 07:26
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ستاندرد اند بورز: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله "أضعف بشدة" توقعات التعافي الاقتصادي للبنان
أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني اليوم، أن تصاعد الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" وكذلك تحركات الجيش الإسرائيلي في لبنان "أضعفت بشدة" توقعات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش بالفعل.
ورأت الوكالة أن تصاعد القتال والهجمات في لبنان قد يستمر حتى العام المقبل، كما قد يمتد إلى بقية أنحاء البلاد.
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