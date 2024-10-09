كركي يكلف رئيس مكتب صيدا الإقليمي صلاحية إصدار براءات الذمّة المحصورة تعزيزا للصمود الاقتصادي

بناء على ضرورات العمل التي تقضي تيسير شؤون المضمونين وتعزيز متطلبات الصمود الإقتصادي والإجتماعي وتسهيل حصول المؤسسات على براءة الذمة، ونظرا للظروف الإستثنائية والأمنية التي تمر بها البلاد، وحيث أن معظم مكاتب الصندوق في محافظتي الجنوب والنبطية قد توقفت قسرا عن العمل، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي قرارا قضى بموجبه تكليف رئيس مكتب صيدا الإقليمي محمد رياض خليفة، وضمن النطاق الجغرافي لمكاتب الصندوق المقفلة قسرا في محافظتي الجنوب والنبطية ومكتب شحيم صلاحية إصدار براءة الذمة المحصورة للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة واللوحات العمومية، وذلك باستثناء براءات الذمة المتعلقة بالبيع والتفرغ والتصفية والحل والشطب والرهن والتأمين والاستثمار والفسخ ونقل المركز وتخفيض رأس المال وكل حالة تنقص من الملاءة المالية للمؤسسات والشركات.أما بالنسبة للحالات التي تستلزم إجراء الرقابة، يقدّم الطلب في مكتب صيدا الإقليمي مع المستندات المطلوبة وتحال المعاملة بواسطة رئيس مصلحة براءة الذمة المركزيّة الى مديرية التفتيش والمراقبة.وفي هذا السياق، يجدد كركي تعهده، باتخاذ القرارات اللازمة كافة ليضمن تأمين وصول الخدمات والتقديمات لجميع المضمونين وأصحاب العمل.