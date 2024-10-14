كركي: استفادة المضمونين الإختياريّين المتوقفين حكما مجددا من التقديمات الصحية بعد تسديد كامل اشتراكاتهم

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 2024/10/10 حملت الرقم 769 قضى بموجبها السماح لمن يرغب من المضمونين الإختياريين، المتوقّف انتسابهم حكماً بسبب تأخّرهم عن تسديد الإشتراكات لمدّة تزيد عن السّنة، بالاستفادة مجدّداً من التقديمات الصحيّة للصندوق شرط تسديد كامل الاشتراكات مع زيادات التأخير المتوجّبة عليهم من تاريخ انقطاعهم عن التسديد ولا يمكنهم الاستفادة من هذا التدبير إلّا مرة واحدة فقط.



ولفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، الى أن "هذا الإجراء هو حلقة من سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الدكتور كركي لضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل، وسوف تليه تباعا حلقات أخرى من شأنها تحقيق هذه الغاية والتخفيف عن كاهل المضمونين ولاسيّما النازحين منهم".