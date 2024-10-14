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اقتصاد
الخليل: المالية ما زالت قادرة حتى اليوم على القيام بتوفير النفقات المطلوبة لتسيير شؤون الدولة
2024-10-14 | 08:13
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الخليل: المالية ما زالت قادرة حتى اليوم على القيام بتوفير النفقات المطلوبة لتسيير شؤون الدولة
تابع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل عمل الإدارات المعنية بتوفير واردات الدولة سواء من تحصيل جمركي أو من المكلفين بالرسوم والضرائب وسواها، واعتبر "أن الوزراة الى اليوم ما زالت قادرة على القيام بتوفير النفقات المطلوبة لتسيير شؤون الدولة رغم أن ظروف الحرب القائمة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية تنعكس سلبا وتكبد المالية العامة خسائر مع كل يوم إضافي".
وأمل الخليل من "الدول والمنظمات الدولية التي تبدي حرضا على لبنان أن تترجم مواقفها خطوات عملية سواء على مستوى السعي لوقف العدوان ولتقديم الدعم وإخراج لبنان من محنته".
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