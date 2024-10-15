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اقتصاد
كركي طلب من أصحاب العمل دفع تسويات نهاية الخدمة نقدا أو بموجب شيك مصرفي Fresh
2024-10-15 | 05:43
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كركي طلب من أصحاب العمل دفع تسويات نهاية الخدمة نقدا أو بموجب شيك مصرفي Fresh
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "مطلع العام الحالي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلاميّة رقم 735 التي قضى بموجبها إعطاء الخيار لأصحاب العمل بدفع مبالغ التسوية على تعويضات نهاية الخدمة بموجب شيكات Fresh بالليرة اللبنانية لتمكين أصحاب الحقّ من قبضها كاملةً من المصارف بصورة فوريّة ودون أي تجزئة".
وقالت المديرية في بيان: "وفي سياق الخطوات والتدابير التي يتّخذها المدير العام للصندوق لاحتواء مفاعيل الأزمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، ونظراً لأنّ الكثير من اللبنانين أُجبروا قسراً على النزوح من مدنهم وقراهم وفقدوا كذلك مصدر رزقهم، وحيث أنّهم بحاجة ماسّة إلى سيولة ماديّة وفوريّة لتدبير أمورهم الحياتيّة (مسكن، ملبس، غذاء،... )، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 15/10/2024 حملت الرقم 770 قضى بموجبها إلزام أصحاب العمل بتسديد مبالغ التسوية على تعويضات نهاية الخدمة المتوجبة على أصحاب العمل نقداً أو بموجب شيك مصرفي Fresh لكي يستطيع الصندوق تسديد تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين في القطاع الخاص بموجب شيكات Fresh بالليرة اللبنانية، وذلك اعتباراً من 1/11/2024.
ولفتت الى أنه، "يصبح بإمكان المضمونين وأصحاب الحقوق قبض تعويضات نهاية خدمتهم نقداً ودفعة واحدة وعدم الخضوع إلى سياسة التقنين التي اعتمدتها بعض المصارف وحجز أموال المضمونين لفترة طويلة ممّا يزيد من معاناتهم ولاسيّما النازحين منهم".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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