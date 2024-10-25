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اقتصاد
وزارة المالية: بإمكان سكان محافظة لبنان الجنوبي التقدم بمعاملاتهم في سراي صيدا الحكومي
2024-10-25 | 06:22
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وزارة المالية: بإمكان سكان محافظة لبنان الجنوبي التقدم بمعاملاتهم في سراي صيدا الحكومي
أعلنت وزارة المالية في بيان، أنه بسبب العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان، والتعذّر على العاملين في المصلحة الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي الالتحاق بمراكز عملهم، وتخفيفاً عن كاهل المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي، أنه بات بإمكانهم التقدم بمعاملاتهم في خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عشر لدى مركز عمل المصلحة في مبنى سراي صيدا الحكومي، كما ويمكن للنازحين منهم تقديم معاملاتهم لدى أقرب وحدة مالية إلى أماكن تواجدهم.
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