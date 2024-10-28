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اقتصاد
أسعار النفط تهبط 4% بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية
2024-10-28 | 02:35
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أسعار النفط تهبط 4% بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعدما تجنبت إسرائيل السبت توجيه ضربات لمواقع الطاقة الإيرانية، ما هدأ المخاوف من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات النفطية.
وحوالى الساعة 00,30 في توقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم كانون الأول بنسبة 4,05% إلى 72,97 دولارًا.
وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في الشهر نفسه بنسبة 4,19% إلى 68,77 دولارًا.
ويبدو أنّ ثمة ارتياحًا في السوق لأنّ الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران السبت والذي كان أقل نطاقا من المتوقع، استهدف منشآت تصنيع صواريخ ولم يشمل مواقع أساسية لإنتاج النفط في البلاد.
وشكل هذا الأمر في الأيام الأخيرة مصدر خوف كبير وأثار خشية من حدوث اضطراب كبير في الإمدادات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي.
وأوضح ستيفن إينيس المحلل في "إس بي آي أسيت مانجمينت" SPI Asset Management أن "الضربة التي نفذتها إسرائيل والتي تجنبت مواقع الطاقة بعناية، خففت من المخاوف من نشوب صراع واسع النطاق مع إيران". وأضاف أن رد إيران "قلل من تأثير الهجوم" وهو ما قلّص المخاطر الجيوسياسية.
وقال: "إذا استمرت التوترات في التراجع أو اكتسبت محادثات السلام زخما غير متوقع (في الشرق الأوسط)، فقد نرى النفط ينخفض إلى 60 دولارا للبرميل. يمكن أن نرى عودة المتداولين الى التركيز على تخمة المعروض" في مواجهة تباطؤ الطلب ولا سيما من جانب الصين.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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