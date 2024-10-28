بنك سيتي غروب ينقل بعض موظفيه من لبنان إلى تركيا بسبب الصراع

كشف مصدر مطلع لرويترز أن بنك سيتي غروب الأميركي نقل عددا "صغيرا جدا" من موظفيه من لبنان إلى تركيا بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.وقال متحدث باسم البنك: "لا يزال أمن وسلامة موظفينا على رأس أولوياتنا واتخذنا كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة زملائنا".وأضاف: "مستمرون في مراقبة الوضع ولدينا الموارد اللازمة لدعم زملائنا وأسرهم".وبدأ البنك عمله في لبنان في الخمسينيات، لكنه توقف في عام 1987 أثناء الحرب الأهلية. وأعاد فتح فرعه في لبنان عام 1996 بعد حصوله على التراخيص كافة.ويقدم البنك الخدمات الاستثمارية وتلك الخاصة بالإقراض والشركات.وكانت بلومبرغ نيوز أول من أعلن في وقت سابق من اليوم عن اعتزام البنك نقل عدد من موظفيه.