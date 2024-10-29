الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
إجتماع موسع للهيئات الإقتصادية تحضيراً لإعداد ورقة إنقاذية
2024-10-29 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
2
min
إجتماع موسع للهيئات الإقتصادية تحضيراً لإعداد ورقة إنقاذية
عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، متابعةً لـ"اللقاء التشاوري" الذي عقدته مع الكتل النيابية في 22 الجاري تحت شعار "إنقاذاً للبنان".
وشارك بالإجتماع بالإضافة الى أعضاء الهيئات عدد من الشخصيات الإقتصادية، وذلك بهدف الخروج بأفكار وحلول إنقاذية لحماية الإقتصاد الوطني الذي يشهد تراجعاً مخيفاً والحفاظ على القطاع الخاص والعاملين فيه.
وبعد نقاش مطول، أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً، أكدت فيه سعيها المستمر للخروج من دوامة التراجع والجمود التي وقع فيها الإقتصاد الوطني، مشددة في هذا الإطار، وبالدرجة الأولى على ضرورة السعي والعمل الجاد لوقف الحرب وإطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة والإعتبار للدولة.
واشار البيان الى إجتماع اليوم ركز على مسارين أساسيين:
-المسار الأول: إقتراح قوانين تهدف لحسن سير المؤسسات الخاصة وتمكينها من الإستمرار والحفاظ على موظفيها، وهي قوانين مطلوب إقرارها بشكل سريع كانت الكتل النيابية وعدت بدعمها.
-المسار الثاني: تحديد سلة من القوانين الإصلاحية والمحفزة للأعمال بهدف النهوض بالإقتصاد الوطني بعد إنتهاء الحرب.
وأكدت الهيئات الإقتصادية أنها ستنكب في المرحلة المقبلة على عقد اجتماعات متتالية للخروج بورقة إنقاذية لا تتطلب مطالب تعجيزية، لأن الهدف إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض في أسرع وقت ممكن.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
للهيئات
الإقتصادية
تحضيراً
لإعداد
إنقاذية
التالي
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت وارتفاع بسعر الغاز
بنك سيتي غروب ينقل بعض موظفيه من لبنان إلى تركيا بسبب الصراع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-10-09
إجتماع للهئيات الإقتصادية ومنصوري: معطيات مطمئنة عن الإستقرار النقدي وإتفاق على مجموعة من الخطوات والتوجهات
اقتصاد
2024-10-09
إجتماع للهئيات الإقتصادية ومنصوري: معطيات مطمئنة عن الإستقرار النقدي وإتفاق على مجموعة من الخطوات والتوجهات
0
اقتصاد
2024-10-03
إجتماع إستثنائي للهيئات الاقتصادية: لوقف الحرب فوراً وتطبيق القرار 1701
اقتصاد
2024-10-03
إجتماع إستثنائي للهيئات الاقتصادية: لوقف الحرب فوراً وتطبيق القرار 1701
0
اقتصاد
2024-09-26
إجتماع عمل موسع في غرفة بيروت: تأكيد على إستقرار الأسعار وطمأنة اللبنانيين بتوفر مخزون يكفي الإستهلاك المحلي
اقتصاد
2024-09-26
إجتماع عمل موسع في غرفة بيروت: تأكيد على إستقرار الأسعار وطمأنة اللبنانيين بتوفر مخزون يكفي الإستهلاك المحلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
في عز الأزمات... ورقة مبادىء لوأد الفتنة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
في عز الأزمات... ورقة مبادىء لوأد الفتنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
03:05
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت وارتفاع بسعر الغاز
اقتصاد
03:05
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت وارتفاع بسعر الغاز
0
اقتصاد
2024-10-28
بنك سيتي غروب ينقل بعض موظفيه من لبنان إلى تركيا بسبب الصراع
اقتصاد
2024-10-28
بنك سيتي غروب ينقل بعض موظفيه من لبنان إلى تركيا بسبب الصراع
0
اقتصاد
2024-10-28
أسعار النفط تهبط 4% بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية
اقتصاد
2024-10-28
أسعار النفط تهبط 4% بعد تجنب إسرائيل استهداف منشآت النفط الإيرانية
0
خبر عاجل
2024-10-27
هبة قطرية بقيمة ١٥ مليون دولار للجيش اللبناني
خبر عاجل
2024-10-27
هبة قطرية بقيمة ١٥ مليون دولار للجيش اللبناني
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
13:16
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: العدو اعتقل أكثر من 600 فلسطيني لا نعلم مصيرهم حتى الآن
أمن وقضاء
13:12
تقرير لجنة الطوارئ الرقم 31: 138 غارة و77 شهيداً و180 جريحاً
أخبار دولية
13:09
السعودية تدين إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة "الأونروا" في فلسطين: انتهاك صارخ للقانون الدولي
آخر الأخبار
13:03
المقاومة الاسلامية: استهدافنا دبابة ميركافا في منطقة الحمامص ما أدى الى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح وتجمع لقوات العدو في تل النحاس
أخبار دولية
12:59
بعد قرار حظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية... الاردن يدعو الى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
0
أخبار لبنان
04:49
السيارة المستهدفة بين بيوت السياد والعامرية (فيديو)
أخبار لبنان
04:49
السيارة المستهدفة بين بيوت السياد والعامرية (فيديو)
0
أخبار دولية
11:16
الأونروا تؤكد بعد حظرها في إسرائيل أنها تعمل على إبقاء سكان غزة "على قيد الحياة"
أخبار دولية
11:16
الأونروا تؤكد بعد حظرها في إسرائيل أنها تعمل على إبقاء سكان غزة "على قيد الحياة"
0
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:57
عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني
أخبار لبنان
10:57
عماد الأشقر للـLBCI: وزير التربية يُمدّد التسجيل بالمدارس الرسمية حتى 21 تشرين الثاني
0
أخبار لبنان
09:39
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
أخبار لبنان
09:39
بدء التدريس عن بعد في الجامعة اللبنانية...
0
أخبار لبنان
09:20
جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل
أخبار لبنان
09:20
جولة للـLBCI في الضاحية الجنوبية... حجم الدمار هائل
0
أخبار لبنان
09:17
القصف طال مجدداً طريق المصنع...
أخبار لبنان
09:17
القصف طال مجدداً طريق المصنع...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الحلبي: العام الدراسي في التعليم الرسمي ينطلق الاثنين المقبل
0
أخبار لبنان
07:50
نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...
أخبار لبنان
07:50
نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
تقارير نشرة الاخبار
07:36
غارة على بعلبك أوقعت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
07:35
النبطية تشهد قصفاً متواصلاً.. اليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
تقارير نشرة الاخبار
07:35
القصف العنيف على بلدات قضاء صور مستمرّ...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
خبر عاجل
08:52
غالانت ينشر صورة لنعيم قاسم: تعيين موقت... ليس لفترة طويلة
2
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
خبر عاجل
07:00
وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال
3
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
خبر عاجل
06:04
فقدان الاتصال مع عدد من العائلات في وطى الخيام من الساعة ٥:٣٠ مساء أمس بعد دخول الجيش الاسرائيلي الى الحي الذي يقطنون فيه وسط غياب تام للصليب الاحمر اللبناني وقوات اليونيفيل
4
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
خبر عاجل
12:21
بدء قبول طلبات امتحان السوق لهذه الفئات...
5
تقارير نشرة الاخبار
15:05
خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات
تقارير نشرة الاخبار
15:05
خرق اسرائيل لحزب الله قد يكون وصل إلى داخل الثلاجات
6
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:25
تحذير اسرائيلي إلى سكان قرى عدة في جنوب لبنان
7
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
أخبار لبنان
04:24
حزب الله: انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله
8
أخبار لبنان
06:22
اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)
أخبار لبنان
06:22
اليكم الناجية الوحيدة من مجزرة العلّيق (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More