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اقتصاد
اليكم اسعار المحروقات...
2024-11-05 | 02:06
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اليكم اسعار المحروقات...
انخفض صباح اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية، والمازوت 6000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر الغاز 16000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1453.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1493.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1309.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 1048.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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