كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأنه" لطالما أثبت الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حرصه الشديد على تأمين أفضل التقديمات الصحيّة للمضمونين، لاسيّما لمرضى غسيل الكلى الذين هم في أعلى سلّم أولويّاته. وفي ظلّ الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالبلاد على الصعد كافّة، وأخطرها العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان، عمد المدير العام للصندوق محمد كركي إلى اتّخاذ القرارات والتدابير كافة التي تضمن استمرارية حصولهم على علاجاتهم المغطّاة 100% من قبل الصندوق، وخصوصا النازحين منهم الذين أجبروا قسراً على ترك قراهم ومدنهم.



وفي هذا السياق، أصدر المدير العام التعميم 2068 تاريخ 25/9/2024 طلب بموجبه من المستشفيات كافة إستقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين النازحين تحت طائلة فسخ العقد.



ومن جهتها، التزمت إدارة الصندوق بدعم القطاع الصحّي والاستشفائي من خلال المدفوعات والسلفات المالية التي تضمن استقراره المالي وتمكّنه من تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، وخصوصا لمرضى غسيل الكلى الذين يلزمهم تلقّي العلاج اللازم وإجراء جلسات غسيل الكلى في المواعيد المحدّدة لها.



وعليه، أعطى كركي توجيهاته اليوم إلى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 50 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة منذ مطلع العام حوالي 970 مليار ل.ل.



كما طالب المدير العام المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.