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اقتصاد

الفاو: أسعار الغذاء العالمية سجلت في تشرين الأول أعلى مستوى في 18 شهرا

2024-11-08 | 06:03
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الفاو: أسعار الغذاء العالمية سجلت في تشرين الأول أعلى مستوى في 18 شهرا
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الفاو: أسعار الغذاء العالمية سجلت في تشرين الأول أعلى مستوى في 18 شهرا

أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أكتوبر تشرين الأول إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا وقادت الزيوت النباتية الزيادات التي شهدتها معظم السلع الغذائية الأساسية.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، اثنين بالمئة إلى 127.4 نقطة الشهر الماضي من 124.9 نقطة معدلة في سبتمبر أيلول.

وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بذلك 5.5 بالمئة عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2023 رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5 بالمئة عن المستوى القياسي الذي سجله في آذار 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت الفاو إن أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من سبعة بالمئة عن الشهر السابق بدعم من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل خلال عامي 2024 و2025 دعمت زيادة أسعار السكر بشكل أكثر اعتدالا في أكتوبر تشرين الأول عندما ارتفعت 2.6 بالمئة.

وزادت أسعار الحبوب 0.8 بالمئة اعتبارا من سبتمبر أيلول.

وأضافت الفاو أن أسعار القمح ارتفعت في ظل المخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات الروسية، كما زادت أسعار الذرة.

وذكرت المنظمة أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنحو اثنين بالمئة بدعم من زيادة الطلب على الجبن والزبد في ظل شح المعروض.

وانخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3 بالمئة. ونزلت أسعار الدواجن على عكس أسعار لحوم الأبقار التي ارتفعت بسبب زيادة الطلب العالمي.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي خلال عام 2024 إلى 2.848 مليار طن من 2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.

وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج 0.4 بالمئة عن العام السابق، لكنه يظل عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.
 
 
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